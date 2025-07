Air-India-Absturz: Neue Details deuten auf Verantwortung des Piloten hin

Es sind aufgezeichnete Gespräche aus dem Cockpit der im Juni abgestürzten Air-India-Maschine mit 260 Toten , die nahelegen, dass der dienstältere Pilot die Treibstoff-Zufuhr direkt nach dem Start der Maschine absichtlich abgeschaltet haben soll. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf nicht näher genannte US-Vertreter am Donnerstag.

Air-India-Absturz: Zu früh für Rückschluss

Auf den Aufnahmen aus dem Cockpit sei dann zu hören, wie einer der Piloten fragt, wieso der Kollege die Treibstoff-Zufuhr abgedreht habe. Der Kapitän wiederum habe erwidert, dass er dies nicht getan hätte.

Nach Information des Wall Street Journals aber lassen die weiteren Gesprächsaufnahmen vermuten, dass der dienstältere Pilot, der Kapitän, die Schalter für den Treibstoff sehr wohl umgelegt hatte.

Der Ermittlungsleiter hält sich indes noch bedeckt. Am Donnerstag sagte er gegenüber Medien, es sei zu früh in den Ermittlungen, um finale Rückschlüsse zu ziehen, was zu dem Absturz geführt hatte.

Bei dem Absturz der Air India Maschine starben fast alle Passagiere, nur eine Person überlebte wie durch ein Wunder.