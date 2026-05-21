Air-France-Flieger musste wegen Passagier aus Kongo zwischenlanden

Ein von der US-Regierung verhängtes Einreiseverbot wegen des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo hat ein Flugzeug der Fluglinie Air France auf dem Weg nach Detroit zu einer Zwischenlandung in Kanada gezwungen. Ein kongolesischer Passagier musste in Montréal aussteigen, wie die Fluggesellschaft am Donnerstag mitteilte. Der Flieger war am Mittwochnachmittag in Paris gestartet und konnte nach der Zwischenlandung in Montréal weiter in die USA fliegen.

USA verweigerten Mann aus Kongo die Einreise Es habe "keinen medizinischen Notfall an Bord" gegeben, hob Air France hervor. Der Passagier aus der Demokratischen Republik Kongo sei ohne Krankheitssymptome wegen einer Einreiseverweigerung der USA in Montréal ausgestiegen. Die USA erlauben die Einreise von Staatsangehörigen der Demokratischen Republik Kongo derzeit nur über einen einzigen Flughafen im Land, den Flughafen Washington-Dulles.