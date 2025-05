Nonne starb mit 116 Jahren: Britin nun ältester Mensch der Welt

Nie streiten - aber trotzdem tun, was das Herz begehrt: So fasst die 115-jährige Britin Ethel Caterham das Rezept für ihr langes Leben zusammen. Sie ist seit Donnerstag der älteste lebende Mensch der Welt. Zuvor war laut den Daten der in den USA ansässigen gerontologischen Forschungsgruppe (GRG) mit der 116-jährigen brasilianischen Nonne Inah Canabarro Lucas die bisherige Rekordhalterin gestorben.

Geboren wurde die neue Alterspräsidentin der Menschheit in einem Dorf in der britischen Grafschaft Hampshire am 21. August 1909 - als in Deutschland Kaiser Wilhelm II. regierte und der Franzose Louis Blériot als erster Mensch der Geschichte in einem Flugzeug den Ärmelkanal überquerte. Caterham ist der britischen Datenbank "Oldest in Britain" zufolge auch die letzte noch lebende Untertanin des 1910 verstorbenen Königs Edward VII.

König Charles III. gratulierte persönlich zum 115. Geburtstag

Als Jugendliche reiste Caterham in den 1920er-Jahren in die damalige britische Kolonie Indien, wo sie als Au-pair-Mädchen für eine Soldatenfamilie arbeitete. 1933, im Jahr der Machtergreifung Adolf Hitlers in Deutschland, heiratete Caterham. Ihr Ehemann starb bereits 1976. Die Britin hat heute drei Enkel und fünf Urenkel. Als sie im vergangenen Sommer 115 wurde, gratulierte ihr König Charles III. persönlich zum Erreichen dieses "überaus bemerkenswerten Meilensteins".

Auf die zu ihrem Geburtstag gestellte Frage zum Rezept ihrer Langlebigkeit sagte Caterham: "Niemals mit jemandem streiten! Ich hör' mir das an und mache dann, was ich will." Caterham wurde nach dem Tod von Inah Canabarro Lucas zum ältesten Menschen der Welt. Die brasilianische Nonne verstarb am Mittwoch im Alter von genau 116 Jahren und 326 Tagen, wie Lucas' Orden in der südbrasilianischen Stadt Porto Alegre mitteilte. Lucas war am 8. Juni 1908 in Südbrasilien geboren worden.