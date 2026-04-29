Alleinreisende Frau abgewiesen: Manager von Hotel muss in Haft

Weil er eine alleinreisende Frau nicht unterbringen wollte, ist ein Hotelmanager in Ägypten zu einem Jahr Haft und umgerechnet rund 800 Euro Strafe verurteilt worden. Die Journalistin Alaa Saad versuchte im Jänner in der Stadt Port Said, ein Einzelzimmer zu buchen, was der Manager verweigerte. Nachdem ein Gericht im März geurteilt hatte, dass es sich nicht um Diskriminierung aufgrund von Geschlecht handle, kippte ein Berufungsgericht diese Entscheidung nun. Nicht ohne männlichen Begleiter reisen Saad feierte das Urteil mit einem Post bei Facebook. Die New Woman Foundation, eine Organisation zur Stärkung der Frauenrechte in Ägypten, bezeichnete das Vorgehen des Managers als "Diskriminierung mit dem Ziel, soziale und moralische Vormundschaft durchzusetzen". Der Organisation zufolge ist es das erste Mal, dass ein Gericht eine Strafe wegen Diskriminierung von Frauen im Land verhängt. Der Manager kann das Urteil noch anfechten.

Eine offizielle Regelung dazu, dass Hotels keine alleinreisenden Frauen beherbergen dürfen, gibt es in Ägypten nicht. Ägypterinnen haben in vergangenen Jahren aber mehrfach von ähnlichen Fällen berichtet vor allem in günstigeren Unterkünften. Menschenrechtler sprechen von Versuchen, Frauen ihre Unabhängigkeit zu verweigern und diese informell einer männlichen Aufsicht zu unterstellen. Ägypten ist mehrheitlich muslimisch. Für unzählige Frauen etwa im Großraum der Hauptstadt Kairo oder in Alexandria sind Reisen allein völlig normal. Bei Familien in ländlichen und traditionelleren Gegenden kommt es aber seltener vor.