Acht Schwerverletzte bei Brand auf Frachtschiff in Hamburg

Bei einem Brand auf einem Frachtschiff im Hamburger Hafen in Deutschland sind acht Menschen schwer verletzt worden. Sieben Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Unter den Schwerverletzten sei auch ein Feuerwehrmann. Eine weitere Person sei nach notärztlicher Behandlung an der Einsatzstelle geblieben.

Das Feuer brach den Angaben zufolge am Nachmittag im Lagerbereich des rund 90 Meter langen Schiffs am Grevenhofkai aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sei Rauch aus dem Heckbereich des Schiffs aufgestiegen. Die Besatzung habe zu diesem Zeitpunkt bereits mit ersten Löschmaßnahmen begonnen.