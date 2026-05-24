Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Welt

Acht Schwerverletzte bei Brand auf Frachtschiff in Hamburg

Der Einsatz dauerte etwa drei Stunden.
24.05.2026, 20:36

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ölversorgung und Energieinfrastruktur

Bei einem Brand auf einem Frachtschiff im Hamburger Hafen in Deutschland sind acht Menschen schwer verletzt worden. Sieben Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Unter den Schwerverletzten sei auch ein Feuerwehrmann. Eine weitere Person sei nach notärztlicher Behandlung an der Einsatzstelle geblieben.

Das Feuer brach den Angaben zufolge am Nachmittag im Lagerbereich des rund 90 Meter langen Schiffs am Grevenhofkai aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sei Rauch aus dem Heckbereich des Schiffs aufgestiegen. Die Besatzung habe zu diesem Zeitpunkt bereits mit ersten Löschmaßnahmen begonnen.

Rettungshubschrauber landete auf Frachtschiff

Großeinsatz der Feuerwehr

Insgesamt waren Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienst mit rund 80 Einsatzkräften etwa drei Stunden vor Ort. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer mit mehreren Strahlrohren unter Atemschutz. Die Wasserversorgung erfolgte unter anderem über ein Feuerlöschboot. Taucher sicherten die Einsatzkräfte zusätzlich ab.

Nach dem Löschen folgten Nachlöscharbeiten und Kontrollen. Messungen hätten keine kritischen Temperaturen mehr ergeben. Nach Abschluss der Löscharbeiten übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei, die die Brandursache ermittelt.

Deutschland
Agenturen  | 

Kommentare