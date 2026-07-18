Abu Dhabi baut die gesündeste Insel der Welt

Gesundheit, Wellness, viel Bewegung, ein langes Leben – nicht als Marketingversprechen für Touristen, sondern als fixer Bestandteil des Alltags. Mit diesem Anspruch plant der staatliche Immobilienentwickler Aldar aus Abu Dhabi auf „Fahid-Island“ ein riesiges Wellness-Küstenprojekt. Für eine Investitionssumme von umgerechnet 9,5 Milliarden Euro sollen dort mehr als 6.000 Wohneinheiten entstehen, von Apartments bis hin zu luxuriösen Strandvillen.

Longevity Das Wohlbefinden steht im Mittelpunkt, lautet die Botschaft der Entwickler. Dazu dienen ein kilometerlanger Park mit Lauf- und Fahrradstrecken, zu 70 Prozent überdachte Spazierwege, die Strandpromenade, Sportangebote am Wasser oder die Beachclubs. In Summe sollen rund 30 Prozent der Insel aus Grünflächen, Gärten und Naturbereichen bestehen. Preislisten nennen eine Spanne von 1,9 Mio. Dirham (454.000 Euro) für die „einfacheren“ Wohnungen und erreichen für besonders hochwertige Residenzen bis zu 7,6 Mio. Dirham (rund 1,9 Mio. Euro). 2029 soll das Projekt fertig gestellt sein. Laut deutscher WAZ hat die Insel bereits als erste Insel überhaupt die höchste Fitwel-Auszeichnung mit drei Sternen erhalten. Bewertet werden in diesem anerkannten Gebäudezertifizierungssystem unter anderem Angebote für körperliche Aktivität, gesunde Ernährung sowie Maßnahmen zur Förderung der psychischen Gesundheit.