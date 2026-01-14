Nach dem Tod von neun Neugeborenen in einem Krankenhaus in der sibirischen Stadt Nowokusnezk sind der Chefarzt und der stellvertretende Leiter der Säuglingsstation festgenommen worden. Sie werden der fahrlässigen Tötung von zwei oder mehr Personen infolge der unsachgemäßen Erfüllung beruflicher Pflichten verdächtigt, wie das staatliche russische Ermittlungskomitee am Mittwoch mitteilte. Den Angaben nach starben vom 4. bis 12. Jänner neun Neugeborene.

Grund sei Fahrlässigkeit der Verdächtigen gewesen. Es seien Opfer und Zeugen befragt worden, Unterlagen und Datenträger beschlagnahmt und neun medizinische Gutachten angeordnet worden. Der Fall war Anfang der Woche bekanntgeworden.