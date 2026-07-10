„Haben fast alles verloren“: 70.000 Paar Schuhe verbrannt

Bei einem Feuer auf dem Gelände des früheren Schuhimperiums Bata in Tschechien sind am Donnerstag rund 70.000 Paar Schuhe in Flammen aufgegangen.

Bei dem Brand in der Stadt Zlin im Südosten des Landes gab es keine Verletzten, teilte die Feuerwehr mit. Allerdings sei das Feuer weiterhin außer Kontrolle, und das Gebäude werde womöglich einstürzen, erklärte die Feuerwehr weiter. Die Flammen waren Donnerstagfrüh in der neunten Etage des elfstöckigen Gebäudes ausgebrochen.