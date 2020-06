54 Corona-Fälle: Ganzer Wohnblock in Berlin unter Quarantäne

Es begann mit zwei Schulkindern, nun wird die Lage immer unübersichtlicher: In einem Wohnblock in Berlin-Neukölln ist ein massiver Corona-Ausbruch bekannt geworden. Der zuständige Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU) setzt auf Aufklärung. Bisher seien 54 Bewohner positiv getestet worden und es werde weitere Tests geben, sagte Liecke am Dienstag im Interview mit dem Inforadio des RBB. Der Wohnblock mit vermutlich mehreren Hundert Bewohnern war am Samstag unter Quarantäne gestellt worden.

Auch andere Häuser im Norden Neuköllns sind betroffen, sagte Liecke gegenüber der Welt. Insgesamt stünden zwölf Hausnummern unter Quarantäne.

Könnte noch viel mehr Infizierte geben

Die Sicherstellung der Quarantäne ist Liecke zufolge eine der größten Herausforderungen. Zunächst werde man vor Ort beraten, informieren und aufklären. Wenn es Quarantäne-Brecher gebe, will man sie gezielt ansprechen - auch mit Nachdruck und Hilfe der Polizei.

Wie sich die Menschen in dem Wohnblock ansteckten, ist laut Liecke noch unklar. Es lägen Vermutungen nahe, dass es auch Querverbindungen in andere Berliner Bezirke wie Reinickendorf und Spandau gebe.