Über 30 Grad: In Griechenland läuten schon jetzt die Alarmglocken

Wie die Behörde mitteilte, werden die Beamten Kontrollen und Patrouillen durchführen, um die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Die Bürger sind außerdem angehalten, Aktivitäten mit Feuer im Freien zu unterlassen, also etwa zu grillen.

Auf Kreta könnte es am Wochenende 34 Grad geben

Das meteorologische Amt (EMY) teilte mit, dass in den kommenden Tagen örtlich Temperaturen bis 30 Grad erwartet werden. Auf der Urlaubsinsel Kreta soll das Thermometer am Samstag sogar auf 34 Grad klettern. Zudem werden rund um die Ägäis starke Winde wehen.

Die Waldbrandgefahr startet laut Zivilschutz in der Regel erst am 1. Mai. In den vergangenen Jahren hatten im ganzen Land im Sommer schwere Waldbrände gewütet, die teilweise bewohnte Regionen erreichten.