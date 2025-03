Unwetter in Spanien: Ein Toter, zweithöchste Alarmstufe in drei Regionen

Teile Spaniens werden seit dem Wochenende von schweren Unwettern heimgesucht. Der staatliche Wetterdienst Aemet warnt vor dem neuerlichen Auftreten des Wetterphänomens der "Dana" oder "kalter Tropfen" im Mittelmeerraum. Bis Donnerstag können in manchen Landesteilen mehr als 200 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fallen.

Erstes Todesopfer

Ein erstes Todesopfer ist im südspanischen Murcia zu beklagen. Ein 50-jähriger Mann wurde am Montag tot in der Stadt Lorca aufgefunden. Der Viehzüchter war offenbar von den Wassermassen in einer Schlucht mitgerissen worden.

Zwei Bergsteiger wurden indes von der Guardia Civil in der Sierra de Gredos (Kastilien-León) gerettet.