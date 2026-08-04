16-jähriger Deutscher soll seine Oma ermordet haben

Ein 16-Jähriger soll in Eschweiler bei Aachen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen seine eigene Großmutter getötet haben. Der Jugendliche sitze in Untersuchungshaft, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Zu der Tat soll es am Montagmorgen gegen 5.00 Uhr in einer Wohnung gekommen sein. Außer dem 16-Jährigen und der 61-Jährigen war nach ersten Erkenntnissen niemand sonst in den Räumlichkeiten.

Die Frau soll am Tatort gestorben sein. Der Deutsche habe selbst die Polizei gerufen. Die Motivlage sei noch gänzlich unklar, so die Staatsanwaltschaft. Der Jugendliche habe sich noch nicht geäußert. „Wir tappen da noch im Dunkeln“, sagte eine Sprecherin.