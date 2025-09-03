Xi Jinping und Putin reden über Organe verpflanzen und "ewiges Leben"

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin führten am Rande einer Militärparade ein Gespräch, das das chinesische Staatsfernsehen zufällig einfing – und das zugleich befremdlich wie beunruhigend wirkt. Die beiden mächtigsten Männer der Welt, beide 72 Jahre alt, sprachen offen über die Möglichkeit, die menschliche Lebensdauer drastisch zu verlängern.

Es war zunächst nicht klar, ob das Gespräch wirklich "zufällig" eingefangen wurde, was beim chinesischen Staatsfernsehen als ziemlich unwahrscheinlich gilt. Oder ob die beiden zweifellos sehr mächtigen Männer wollten, dass der Rest der Welt mithört. Jedenfalls war zunächst zu hören, wie Putins Dolmetscher Xi wiedergibt: Früher sei man mit 70 alt gewesen, heute gelte man damit fast als Kind. Putin griff den Gedanken sofort auf: Dank biotechnologischer Entwicklungen könnten Organe ständig verpflanzt werden, der Mensch könne sich jünger und jünger fühlen, „ja sogar Unsterblichkeit erreichen“, erklärte er.