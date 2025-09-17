Alarmierende Zahlen: 142 Umweltschützer wurden 2024 getötet

Weltweit sind im vergangenen Jahr nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Global Witness mindestens 142 Umweltschützer getötet worden. Vier weitere Aktivisten gelten als verschwunden.

Das gefährlichste Land für Naturschützer war Kolumbien (48 Morde), gefolgt von Guatemala (20), Mexiko (18) und Brasilien (12), wie die Gruppe bei der Vorstellung ihres Jahresberichts mitteilte. 82 Prozent aller Morde wurden demnach in Lateinamerika registriert.

Damit stieg die Zahl der seit Beginn der systematischen Erhebung im Jahr 2012 getöteten Umweltschützer auf 2.253. 2024 ging die Zahl der Todesopfer um rund 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück, als 196 getötete Umweltschützer registriert wurden. Grundsätzlich verbessert hat sich die Lage nach Einschätzung von Global Witness allerdings nicht. Die Organisation geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Opfer deutlich höher ist, da viele Fälle nicht angezeigt werden.