Hohenems: Land erlässt Verordnung für Wolf-Abschuss

Das Land Vorarlberg hat einen Wolf zum Abschuss frei gegeben. Am Freitag wurde eine entsprechende Maßnahmenverordnung erlassen, nachdem seit Ende April wiederholt ein Wolf im Siedlungsgebiet der Stadt Hohenems gesichtet worden war. Auffällig sei, dass das Tier aktiv Futterquellen im Siedlungsraum genutzt habe, hieß es.

„Ein Wolf, der sich direkt im Siedlungsgebiet aufhält und dort Futterquellen nutzt, ist eine Gefährdung für die Sicherheit. Das können wir nicht akzeptieren“, sagte der zuständige Landesrat Christian Gantner (ÖVP).

Die Verordnung gilt befristet für die betroffenen Jagdgebiete. Alternative Maßnahmen wie Vergrämung oder Besenderung seien geprüft worden, würden im konkreten Fall jedoch nicht als geeignet erachtet.