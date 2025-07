Wärmeres Klima erleichtert neuen Arten Ansiedlung in Vorarlberg

Allerdings wird es durch das wärmere Klima auch hierzulande für Arten, die früher nur in südlicheren Gefilden heimisch waren, einfacher, sich fortzupflanzen und auszubreiten - unter Umständen auch zum Nachteil heimischer Tierarten und Ökosysteme.

Es gibt aber auch erfreuliche Neuzugänge wie die Blaue Holzbiene. Meist unbeabsichtigt und unbemerkt gelangen die Tierchen nach Vorarlberg, werden in Pflanztöpfen, an Autoreifen und im Gepäck mitgebracht oder auch durch Vögel. Das ist nicht neu.

Dass Zugvögel, Reisende und internationaler Handel exotische Tierarten nach Vorarlberg bringen, ist nicht neu. Die veränderten Klimabedingungen erleichtern ihnen aber die Ausbreitung. Mitunter handelt es sich um Arten, die nicht sehr willkommen sind, etwa die Riesenzecke Hyalomna marginatum , so Elisabeth Ritter von der inatura-Fachberatun.

Wenn invasive Arten einfach per Post kommen

Einer dieser Neozoen genannten Neuzugänge ist die Japanische Landplanarie (Diversibipalium multilineatum). Sie wurde 2024 erstmals in Vorarlberg und damit auch erstmals in Österreich nachgewiesen, in Lochau fand eine Familie gleich mehrere Exemplare bei ihrem Planschbecken im Garten.

Die ockerfarbenen Würmer haben fünf dunkle Längsstreifen auf dem Rücken und können bis zu 20 Zentimeter lang werden. Die Fortpflanzung fällt ihnen nicht schwer: Sie sind Zwitter und brauchen lediglich ein zweites Exemplar ihrer Art, auf das Geschlecht müssen sie keine Rücksicht nehmen.

Vermehrung ohne Partner

Und auch ohne Partner können sie sich vermehren. Ihr Körper kann sich in zwei Hälften teilen, der vorderen wächst ein neuer Schwanz, der hinteren ein neuer Kopf. Die Landplanarien ernähren sich von Regenwürmern, Schnecken und Gliederfüßern. Ob sie hiesige Arten bedrohen, ist laut Elisabeth Ritter noch nicht erforscht.