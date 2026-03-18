Vorarlberger legte Feuer und starb bei Autounfall auf der Flucht

Ein 36-Jähriger soll am Mittwoch in den frühen Morgenstunden einen Brand in seiner Wohnung und in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Au-Rehmen (Bezirk Bregenz) gelegt haben.

Bei einem Autounfall auf der Flucht kam der Mann ums Leben, berichtete die Landespolizeidirektion Vorarlberg in einer Aussendung. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Die Hintergründe der Brandstiftung waren Gegenstand von Ermittlungen.

Sechs Feuerwehren rückten zu den Löscharbeiten aus, beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Fassade des Mehrparteienhauses bereits in Vollbrand. Das Feuer griff auf mehrere Balkone über. Auch das Unterdach und der Dachstuhl standen in Flammen. In der Tiefgarage wurden mindestens zwei Fahrzeuge beschädigt.

Bei Unfall verunglückt

Der 36-Jährige fuhr nach der Brandstiftung gegen 2.30 Uhr mit seinem Auto Richtung Warth davon. Bei einem Unfall im Bereich der Tannbergbrücke in Schröcken wurde er tödlich verletzt. Die Erhebungen werden von der Polizeiinspektion Au und dem Landeskriminalamt geführt.