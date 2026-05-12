Ein 28-jähriger Basejumper ist am Sonntag in Hohenems rund 50 Meter auf eine Schotterstraße abgestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hat sich sein Schirm aus unbekannter Ursache nicht geöffnet.

Schwerverletzter Mann setzte Notruf ab Trotz seiner schweren Verletzungen setzte der Mann noch selbstständig einen Notruf ab. Er wurde an Ort und Stelle erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen.