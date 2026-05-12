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Vorarlberg: Schirm öffnete sich nicht – Basejumper (28) stürzt 50 Meter ab
Ein 28-jähriger Basejumper stürzte in Hohenems 50 Meter auf eine Schotterstraße, weil sich sein Schirm nicht öffnete. Er wurde schwer verletzt geborgen.
Ein 28-jähriger Basejumper ist am Sonntag in Hohenems rund 50 Meter auf eine Schotterstraße abgestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hat sich sein Schirm aus unbekannter Ursache nicht geöffnet.
Schwerverletzter Mann setzte Notruf ab
Trotz seiner schweren Verletzungen setzte der Mann noch selbstständig einen Notruf ab. Er wurde an Ort und Stelle erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen.
Der Unfall in Hohenems ereignete sich gegen 8.20 Uhr in einem Steinbruch. Basejumper springen von Felsen oder Gebäuden und bremsen ihren Sprung in weiterer Folge mit einem Fallschirm ab. In vielen Ländern – so auch in Österreich – ist das Basejumping verboten.
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