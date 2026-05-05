Vorarlberg

Attacke am Arbeitsplatz: 42-Jähriger in Vorarlberg schwer verletzt

Der mutmaßliche Täter flüchtete anschließend nach Deutschland, die Hintergründe der Tat sind unklar.
05.05.2026, 11:44

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Zwei Polizisten in Warnwesten stehen vor einem Polizeiauto mit blau-roter Motorhaube und dem Schriftzug „Polizei“.

Ein 42-Jähriger ist am Montagabend in Dornbirn an seinem Arbeitsplatz auf einen gleichaltrigen Mann losgegangen. Dabei wurden dem Opfer laut Polizei mit einem nicht näher beschriebenen Gegenstand schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zugefügt.

Der 42-Jährige setzte sich anschließend mit seinem Auto ins benachbarte Deutschland ab, wurde dort aber gegen 21.00 Uhr von der deutschen Exekutive festgenommen. Er ist in Haft und soll nach Österreich ausgeliefert werden.

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Die Hintergründe der verübten Tat sind noch unklar. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Festnahme des in Dornbirn wohnhaften 42-Jährigen erfolgte im Landkreis Unterallgäu, etwa eine Stunde von der Grenze zu Vorarlberg entfernt.

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Agenturen  | 

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