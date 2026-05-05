Attacke am Arbeitsplatz: 42-Jähriger in Vorarlberg schwer verletzt

Ein 42-Jähriger ist am Montagabend in Dornbirn an seinem Arbeitsplatz auf einen gleichaltrigen Mann losgegangen. Dabei wurden dem Opfer laut Polizei mit einem nicht näher beschriebenen Gegenstand schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zugefügt.

Der 42-Jährige setzte sich anschließend mit seinem Auto ins benachbarte Deutschland ab, wurde dort aber gegen 21.00 Uhr von der deutschen Exekutive festgenommen. Er ist in Haft und soll nach Österreich ausgeliefert werden.