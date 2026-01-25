Illegales Straßenrennen auf A14 endet mit Crash: Polizei sucht BMW-Lenker

Ein Straßenrennen dürfte am späten Samstagabend auf der Rheintalautobahn (A14) bei Koblach (Bezirk Feldkirch) zu einem schweren Unfall geführt haben: Ein mit fünf Personen besetzter Pkw kollidierte mit den Leitschienen, offenbar nach einem Beschleunigungsduell mit einem unbekannten Lenker, so die Polizei.

Die fünf Insassen wurden leicht verletzt ins Spital gebracht. Die Polizei sucht nun den flüchtigen Fahrer sowie Zeugen des Unfalls. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich kurz vor 23 Uhr in Fahrtrichtung Tirol zwischen einem weißen Tesla und einem schwarzen BMW X1 ein illegales Straßenrennen entwickelt, so die Polizei am Sonntag.

Tesla prallte gegen Mittelleitschiene

Der Fahrer des Tesla verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen prallte gegen die Mittelleitschiene und wurde über die gesamte Fahrbahn gegen die Außenleitschiene geschleudert, bevor er am Pannenstreifen zum Stillstand kam. Die A14 war infolge des Unfalls bis 1.15 Uhr in Richtung Tirol gesperrt.