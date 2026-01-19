Steiermark

Illegales Rennen: 22-Jähriger fordert Zivilpolizei zum Straßenduell

Eine rote Polizeikelle mit der Aufschrift „Halt Polizei“ wird vor einem blauen Polizeiauto gehalten.
Ein Mann versuchte in Graz ein Straßenrennen mit einem zivilen Polizeiauto zu initiieren und wurde mit mehreren Vergehen angezeigt.
19.01.26, 07:32

Ein 22-jähriger Mann soll am Sonntagabend in Graz versucht haben, ein illegales Straßenrennen zu initiieren – ausgerechnet mit einem zivilen Polizeifahrzeug

Laut Polizeibericht war eine Zivilstreife gegen 19:40 Uhr auf der B 67 in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als der Lenker eines hochmotorisierten Pkw durch mehrmalige Gasstöße und starkes Beschleunigen augenscheinlich ein Straßenrennen provozieren wollte. Der mutmaßliche Raser soll daraufhin massiv beschleunigt haben, wobei im Ortsgebiet Geschwindigkeiten von bis zu 106 km/h gemessen wurden.

Kontrolle deckt weitere Vergehen auf

Die Beamten hielten den Wagen kurz darauf am Europaplatz an. Bei dem Lenker handelt es sich laut Polizei um einen 22-jährigen Staatsangehörigen der Russischen Föderation, der angab, keine gültige Lenkberechtigung zu besitzen. Im Fahrzeug befanden sich zudem zwei weitere Männer aus der russischen Föderation und Somalia. 

Während der Kontrolle nahmen die Polizisten einen starken Cannabisgeruch wahr, woraufhin der Fahrer freiwillig eine geringe Menge Cannabiskraut übergeben haben soll. Eine klinische Untersuchung auf Suchtgiftbeeinträchtigung verweigerte der Verdächtige.

Offene Strafen und rechtliche Konsequenzen

Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den 22-Jährigen offene Verwaltungsstrafen im vierstelligen Bereich bestanden, die er noch auf der Dienststelle beglich. Der Mann wird nun wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt, darunter der Verdacht eines illegalen Straßenrennens, Fahrens ohne Lenkberechtigung sowie Verstöße gegen das Suchtmittel- und Führerscheingesetz. Laut Polizei sind weitere behördliche Maßnahmen zu erwarten.

