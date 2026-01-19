Illegales Rennen: 22-Jähriger fordert Zivilpolizei zum Straßenduell

Ein 22-jähriger Mann soll am Sonntagabend in Graz versucht haben, ein illegales Straßenrennen zu initiieren – ausgerechnet mit einem zivilen Polizeifahrzeug. Laut Polizeibericht war eine Zivilstreife gegen 19:40 Uhr auf der B 67 in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als der Lenker eines hochmotorisierten Pkw durch mehrmalige Gasstöße und starkes Beschleunigen augenscheinlich ein Straßenrennen provozieren wollte. Der mutmaßliche Raser soll daraufhin massiv beschleunigt haben, wobei im Ortsgebiet Geschwindigkeiten von bis zu 106 km/h gemessen wurden.

Kontrolle deckt weitere Vergehen auf Die Beamten hielten den Wagen kurz darauf am Europaplatz an. Bei dem Lenker handelt es sich laut Polizei um einen 22-jährigen Staatsangehörigen der Russischen Föderation, der angab, keine gültige Lenkberechtigung zu besitzen. Im Fahrzeug befanden sich zudem zwei weitere Männer aus der russischen Föderation und Somalia. Während der Kontrolle nahmen die Polizisten einen starken Cannabisgeruch wahr, woraufhin der Fahrer freiwillig eine geringe Menge Cannabiskraut übergeben haben soll. Eine klinische Untersuchung auf Suchtgiftbeeinträchtigung verweigerte der Verdächtige.