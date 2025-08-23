Eine dreiköpfige Familie hat sich am Freitag auf der Vorarlberger Rheintal Autobahn (A14) aus einem brennenden Pkw gerettet. Der Lenker war gegen 15.30 Uhr mit seiner Ehefrau und ihrem sechs Monate alten Baby in Fahrtrichtung Tirol unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Als Rauch aus dem Motorraum aufstieg, hielt der Mann am Pannenstreifen an. Kurz darauf brannte der Pkw. Die Familie blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich ins Krankenhaus Feldkirch gebracht.