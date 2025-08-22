"Bleiben Sie in Gebäuden": Recycling-Anlage steht in Flammen

Ein Großbrand ist Freitagnachmittag aus bisher unbekannter Ursache in der Lagerhalle eines Recyclinghofes in Pill im (Bezirk Schwaz) ausgebrochen. Rauchwolken stiegen hoch auf, mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

Das Land löste indes einen sogenannten AT-Alert für den Raum zwischen Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) und der Bezirkshauptstadt Schwaz aus - eine Warnmeldung, die dort direkt auf alle eingeloggten Mobiltelefone der Bevölkerung ausgeschickt wird.

In Gebäuden bleiben

Die Bevölkerung wurde darin aufgefordert, Fenster, Türen und Dachluken zu schließen, in Gebäuden zu bleiben und das Gebiet im nahen Umkreis des Einsatzortes zu meiden. Außerdem sollten im Nahbereich des Einsatzortes Lüftungs- und Klimaanlagen ausgeschaltet werden. "Wir beobachten die Situation genau und sind laufend im Kontakt mit den Einsatzorganisationen", erklärte Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement, in einer Aussendung.