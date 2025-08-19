Brand im Bezirk Horn: Alte Volksschule stand in Flammen

Acht Feuerwehren wurden um 6 Uhr zu einem Wohnhausbrand in Tautendorf gerufen, wie die beteiligte Freiwillige Feuerwehr Gars am Kamp berichtet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits alle Personen das Gebäude verlassen.

Löscharbeiten dauerten zweieinhalb Stunden Die Flammen seien mit mehreren Strahlrohren von außen sowie durch mehrere Atemschutztrupps von innen bekämpft worden. Die Drehleiter der Feuerwehr Horn erleichterte die Arbeiten.

© FF Gars am Kamp Früher diente das Haus als Volkschule – heute ist es ein Wohngebäude.