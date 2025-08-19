Brand im Bezirk Horn: Alte Volksschule stand in Flammen
Acht Feuerwehren, 17 Fahrzeuge und 78 Personen waren an den Löscharbeiten in Tautendorf bei Gars beteiligt.
Acht Feuerwehren wurden um 6 Uhr zu einem Wohnhausbrand in Tautendorf gerufen, wie die beteiligte Freiwillige Feuerwehr Gars am Kamp berichtet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits alle Personen das Gebäude verlassen.
Löscharbeiten dauerten zweieinhalb Stunden
Die Flammen seien mit mehreren Strahlrohren von außen sowie durch mehrere Atemschutztrupps von innen bekämpft worden. Die Drehleiter der Feuerwehr Horn erleichterte die Arbeiten.
Nach ersten Löscherfolgen konnten die Glutnester im Dachbodenbereich gezielt beseitigt werden. Insgesamt waren 17 Fahrzeuge und 78 Personen notwendig, um das Gebäude – die frühere Volkschule des Ortes – von den Flammen zu befreien. Der Einsatz dauert rund zweieinhalb Stunden, so die FF Gars am Kamp.
Kommentare