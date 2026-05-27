In Lustenau kam es am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Eine 91-jährige Pkw-Lenkerin verlor zu Mittag in der Schützengartenstraße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit mehreren geparkten Autos sowie einem Baum. Die Seniorin wurde dabei leicht verletzt.

Laut Polizei Vorarlberg kam die Lenkerin zunächst links von der Fahrbahn ab und touchierte dabei ein abgestelltes Fahrzeug. Anschließend geriet sie auf die rechte Seite der Straße, streifte zwei weitere geparkte Autos und kollidierte schließlich mit einem Baum, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge, ein Baum sowie zwei Begrenzungspfosten beschädigt. Zwei der betroffenen Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Möglicher medizinischer Notfall als Ursache

Als mögliche Ursache für den Kontrollverlust wird ein medizinischer Notfall vermutet – die genauen Umstände sind jedoch noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die 91-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Lustenau in das Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Neben dem Roten Kreuz standen auch die Bundespolizei Lustenau sowie der ÖAMTC im Einsatz.