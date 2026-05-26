Kleinkind als Beifahrer bei 191 km/h: Schweizer in Vorarlberg unterwegs

Ein Schweizer Autofahrer ist am Samstag im Vorarlberger Pfingstverkehr mit einer Geschwindigkeit von 191 Stundenkilometern auf der Rheintalautobahn (A14) aufgefallen. Auf dem Beifahrersitz saß ein etwa vier Jahre alter Bub, der offensichtlich nicht ordnungsgemäß gesichert war.

Eine Anhaltung sei nicht möglich gewesen, hieß es. Gestoppt wurden hingegen ein junger Mann bei Dornbirn-Nord - 180 km/h in einer 80er-Zone - und ein Tiroler auf der Arlbergschnellstraße (S16).