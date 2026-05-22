Bundesheer: Auch Männer dürfen jetzt lange Haare tragen

Das Verteidigungsministerium hat die Regeln für die Haarlänge von Soldaten und Soldatinnen neu geregelt. Über einen entsprechenden Erlass berichtet die "Heute" am Freitag. Vorausgegangen war dem eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH), der das sogenannte Zopf-Verbot für Männer gekippt hatte.

Laut einem provisorischen Erlass ist das Tragen langer Haare nun erlaubt. Diese dürfen entweder mit einem Dutt oder als geflochtener Zopf getragen werden. Die Regelung ist geschlechtsneutral.