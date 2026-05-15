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30-Jährige geriet in Vorarlberg unter Linienbus
Die Frau wurde auf einem Schutzweg von dem Fahrzeug erfasst und erlitt Beinverletzungen.
Eine 30-Jährige ist am Mittwoch beim Busbahnhof Dornbirn von einem Linienbus erfasst und unter das Fahrzeug gezogen worden. Die Frau wurde nicht überrollt, erlitt aber dennoch Beinverletzungen, informierte die Polizei.
Sie wurde von Passanten, die den Busfahrer lautstark auf die Situation aufmerksam gemacht hatten, aus ihrer Notlage befreit.
Die 30-Jährige befand sich auf einem Schutzweg, als der abbiegende Linienbus sie zunächst passierte und in weiterer Folge erfasste. Aufgrund der lauten Rufe der Passanten stoppte der 51-jährige Chauffeur den langsam rollenden Bus sofort.
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