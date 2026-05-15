30-Jährige geriet in Vorarlberg unter Linienbus

Eine 30-Jährige ist am Mittwoch beim Busbahnhof Dornbirn von einem Linienbus erfasst und unter das Fahrzeug gezogen worden. Die Frau wurde nicht überrollt, erlitt aber dennoch Beinverletzungen, informierte die Polizei.

Sie wurde von Passanten, die den Busfahrer lautstark auf die Situation aufmerksam gemacht hatten, aus ihrer Notlage befreit.