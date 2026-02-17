Justiz prüft Anfangsverdacht gegen Vorarlberger FPÖ-Politiker

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Staatsanwalt Feldkirch prüft nach einer umstrittenen Aussage einen Anfangsverdacht gegen den Vorarlberger Landtagsvizepräsidenten Hubert Kinz (FPÖ) im Hinblick auf das Verbotsgesetz. Das berichtete Dienstagnachmittag ORF Radio Vorarlberg. Kinz hatte in der jüngsten Landtagssitzung andere Gräueltaten mit der Shoah verglichen, aber auch betont, dass er diese nicht habe verharmlosen wollen. Die Opposition hatte seine Äußerungen scharf kritisiert.

Kinz reagierte im Landtag auf eine Forderung der Grünen zu einem Landesleitbild "Erinnerungskultur Vorarlberg". Der FPÖ-Politiker verneinte den Bedarf an einem solchen Leitbild und verwies auf die gesetzliche Lage, die er für ausreichend hielt. "Wie halten Sie's mit Hexenverbrennungen?" Zudem fragte er: "Meine Damen und Herren! Sind Übergriffe seinerzeit marokkanischer Besatzungssoldaten gegenüber Damen unseres Landes weniger schlimm? Wie halten Sie's mit den Hexenverbrennungen? Mit den Brandschatzungen in den Schweizer oder Appenzeller oder Graubündner Kriegen?" Es habe immer Gräueltaten gegeben, und es sei richtig, sich von denen zu distanzieren. "Dabei sollten wir es vermeiden, einzelne herauszupicken, sondern mit einer aktiven dynamisch entwickelnden Erinnerungskultur die Werte, für die wir uns entschieden haben, zu verteidigen", so Kinz.