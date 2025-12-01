NS-Wiederbetätigung in Oberösterreich: 46-Jähriger unter Verdacht

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein Mann aus dem Bezirk Ried im Innkreis (Oberösterreich) wurde wegen des Verdachts der NS-Wiederbetätigung angezeigt: Der 46-Jährige soll laut Landespolizeidirektion Oberösterreich unter anderem Bilder und Videos mit nationalsozialistischer Propaganda und antisemitischen Inhalten verbreitet haben. In einem Video soll der Verdächtige zudem mit einem verbotenen Schlagring posiert und NS-Parolen geäußert haben.

Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei unter anderem eine Hakenkreuzfahne sowie eine Flagge mit Keltenkreuz. Holocaust in Videos geleugnet Vor diesen Fahnen soll der 46-Jährige gestanden sein, während er Selfies und Videos aufnahm, in denen er den Holocaust leugnete, teilte die Polizei am Montag mit. Diese NS-Propaganda soll er über soziale Medien und WhatsApp verbreitet haben: Die Polizei konnte bereits 21 Personen ausforschen, die dieses Material erhalten haben.