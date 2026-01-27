Einbruch in Feldkirch: Polizeihunde Oskar und Max schnappten Bierdieb
In der Nacht auf Dienstag löste ein Einbruch in einer Tankstelle in der Reichsstraße in Feldkirch einen Polizeieinsatz aus. Nach einem Alarm gegen 1 Uhr konnten Einsatzkräfte einen 18-Jährigen und eine gleichaltrige Begleiterin nur 24 Minuten später in einer Nebenstraße festnehmen.
Polizeihunde auf Verbrecherjagd
Zeugenaussagen zufolge wurden ein Mann und eine Frau am Tatort gesehen, woraufhin die Polizei sofort eine Fahndung einleitete. Der Polizeihund Oskar spürte die beiden 18-Jährigen in einer Nebenstraße auf.
Der zweite Diensthund Max fand zudem Teile der Tatkleidung und Diebesgut, die die Verdächtigen während ihrer Flucht weggeworfen hatten.
Bei der anschließenden Videosichtung stellte sich heraus, dass nur der junge Mann für den Einbruch verantwortlich gewesen war, daraufhin wurde die Frau als Zeugin eingestuft.
18-Jähriger drückte Tür auf, um Bier zu klauen
Der Tatverdächtige hat mit erheblicher Körperkraft die Schiebetüre der Tankstelle aufgedrückt, schildert die Polizei in ihrem Bericht. Er hat zumindest drei Dosen Bier gestohlen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurde er auf freiem Fuß angezeigt.
Die Polizei Vorarlberg betont, dass die rasche Aufklärung des Falls der professionellen Zusammenarbeit aller beteiligten Einsatzkräfte sowie den eingesetzten Diensthunden zu verdanken sei.
