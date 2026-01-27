Einbruch in Feldkirch: Polizeihunde Oskar und Max schnappten Bierdieb

In der Nacht auf Dienstag löste ein Einbruch in einer Tankstelle in der Reichsstraße in Feldkirch einen Polizeieinsatz aus. Nach einem Alarm gegen 1 Uhr konnten Einsatzkräfte einen 18-Jährigen und eine gleichaltrige Begleiterin nur 24 Minuten später in einer Nebenstraße festnehmen.

Polizeihunde auf Verbrecherjagd Zeugenaussagen zufolge wurden ein Mann und eine Frau am Tatort gesehen, woraufhin die Polizei sofort eine Fahndung einleitete. Der Polizeihund Oskar spürte die beiden 18-Jährigen in einer Nebenstraße auf. Der zweite Diensthund Max fand zudem Teile der Tatkleidung und Diebesgut, die die Verdächtigen während ihrer Flucht weggeworfen hatten.