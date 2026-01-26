Spirituosen und Parfum: Diebstähle beschäftigen Polizei in NÖ
Entwendete Flüssigkeiten beschäftigen aktuell die Polizei Niederösterreich. So wurde ein 39-jähriger belarussischer Staatsbürger am 21. Jänner in Neumarkt an der Ybbs (Melk) festgenommen, nachdem er mehrere Flaschen alkoholischer Getränke aus einem Supermarkt gestohlen haben soll.
Eine Mitarbeiterin habe beobachtete wie der Mann das Geschäft verließ ohne zu bezahlen. Zeugen alarmierten die Polizei und verfolgten den Tatverdächtigen. Das mutmaßliche Diebesgut wurde auf dem Parkplatz der Filiale zurückgelassen.
140 Flaschen sichergestellt
Anschließenden durchsuchten die Beamten der Polizeiinspektion Neumarkt an der Ybbs den Mietwagen des Verdächtigen. Dabei entdeckten sie mutmaßlich die weitere Diebesbeute des Verdächtigen: Über 140 Flaschen Spirituosen im Gesamtwert von rund 3.500 Euro wurden sichergestellt.
Laut Polizeiangaben ist der Beschuldigte geständig. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete die Einlieferung des Mannes in die zuständige Justizanstalt an. Das Landesskriminalamt Niederösterreich führt derzeit Ermittlungen zu ähnlich gelagerten Straftaten durch.
Parfum-Diebe im Bezirk Baden
Die Polizei Traiskirchen (Bezirk Baden) hat einen 21-jährigen Mann aus Moldau festgenommen, der verdächtigt wird, an einem Ladendiebstahl beteiligt gewesen zu sein. Laut Polizeibericht erstattete die Filialleiterin eines Geschäfts in Traiskirchen am 23. Jänner 2025 Anzeige wegen eines Diebstahls, der am Vortag stattgefunden haben soll. Zwei Männer und eine Frau werden verdächtigt, Parfums im niedrigen dreistelligen Eurobereich entwendet zu haben.
Am Tag der Anzeige betrat einer der mutmaßlichen Täter erneut das Geschäft. Eine Mitarbeiterin erkannte den Mann wieder und beobachtete, wie er angeblich zwei weitere Parfums in seine Jacke steckte. Der Verdächtige legte die Waren jedoch zurück, bevor er den Laden verließ. Der Wert der Parfums lag auch in diesem Fall im niedrigen dreistelligen Eurobereich.
Beamte der Polizeiinspektion Traiskirchen konnten den 21-jährigen Beschuldigten anhalten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde er in die dortige Justizanstalt eingeliefert.
