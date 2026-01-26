Spirituosen und Parfum: Diebstähle beschäftigen Polizei in NÖ

Entwendete Flüssigkeiten beschäftigen aktuell die Polizei Niederösterreich. So wurde ein 39-jähriger belarussischer Staatsbürger am 21. Jänner in Neumarkt an der Ybbs (Melk) festgenommen, nachdem er mehrere Flaschen alkoholischer Getränke aus einem Supermarkt gestohlen haben soll. Eine Mitarbeiterin habe beobachtete wie der Mann das Geschäft verließ ohne zu bezahlen. Zeugen alarmierten die Polizei und verfolgten den Tatverdächtigen. Das mutmaßliche Diebesgut wurde auf dem Parkplatz der Filiale zurückgelassen.

140 Flaschen sichergestellt Anschließenden durchsuchten die Beamten der Polizeiinspektion Neumarkt an der Ybbs den Mietwagen des Verdächtigen. Dabei entdeckten sie mutmaßlich die weitere Diebesbeute des Verdächtigen: Über 140 Flaschen Spirituosen im Gesamtwert von rund 3.500 Euro wurden sichergestellt.

Laut Polizeiangaben ist der Beschuldigte geständig. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete die Einlieferung des Mannes in die zuständige Justizanstalt an. Das Landesskriminalamt Niederösterreich führt derzeit Ermittlungen zu ähnlich gelagerten Straftaten durch. Parfum-Diebe im Bezirk Baden Die Polizei Traiskirchen (Bezirk Baden) hat einen 21-jährigen Mann aus Moldau festgenommen, der verdächtigt wird, an einem Ladendiebstahl beteiligt gewesen zu sein. Laut Polizeibericht erstattete die Filialleiterin eines Geschäfts in Traiskirchen am 23. Jänner 2025 Anzeige wegen eines Diebstahls, der am Vortag stattgefunden haben soll. Zwei Männer und eine Frau werden verdächtigt, Parfums im niedrigen dreistelligen Eurobereich entwendet zu haben.