Bludenz: 78-jährige Geisterfahrerin auf A14 gestoppt

Eine 78-Jährige fuhr Dienstagnacht in Bludenz auf die S16 auf - fuhr allerdings gegen die Fahrtrichtung und war in weiterer Folge als Geisterfahrerin auf der A14 unterwegs.

Sieben Kilometer als Geisterfahrerin

Eine Polizeistreife konnte die alte Dame in Bludesch auf der A14 anhalten – nach einer Geisterfahrt von rund sieben Kilometern. Anschließend wurde die Lenkerin bei der Autobahnabfahrt Nenzing von der Autobahn gelotst und einer Lenker- sowie Fahrzeugkontrolle unterzogen. Durch den Vorfall entstand weder Personen- noch Sachschaden.

Die Lenkerin wird laut Polizei Vorarlberg wegen diverser Übertretungen sowohl an die Bezirkshauptmannschaft Bludenz als auch an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.