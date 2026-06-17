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Vorarlberg

Bludenz: 78-jährige Geisterfahrerin auf A14 gestoppt

Eine 78-Jährige wurde nach einer Geisterfahrt auf S16 und A14 in Bludesch von der Polizei angehalten.
17.06.2026, 09:47

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Zwei Polizeifahrzeuge stehen nachts mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer beleuchteten Straße.

Eine 78-Jährige fuhr Dienstagnacht in Bludenz auf die S16 auf - fuhr allerdings gegen die Fahrtrichtung und war in weiterer Folge als Geisterfahrerin auf der A14 unterwegs.

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Sieben Kilometer als Geisterfahrerin

Eine Polizeistreife konnte die alte Dame in Bludesch auf der A14 anhalten – nach einer Geisterfahrt von rund sieben Kilometern. Anschließend wurde die Lenkerin bei der Autobahnabfahrt Nenzing von der Autobahn gelotst und einer Lenker- sowie Fahrzeugkontrolle unterzogen. Durch den Vorfall entstand weder Personen- noch Sachschaden.

Die Lenkerin wird laut Polizei Vorarlberg wegen diverser Übertretungen sowohl an die Bezirkshauptmannschaft Bludenz als auch an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

Blaulicht Vorarlberg
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