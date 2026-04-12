Verkehrssteuerung A14: Digitale Anzeige bei Wolfurt soll kommen

So wolle der Autobahnbetreiber Asfinag das Projekt heuer einreichen. Möglich mache das der Fortschritt bei den geplanten Verkehrskontrollplätzen Lauterach und Wolfurt. Denn dort sollen die Autofahrer wissen, wo sie hinausfahren müssen - das soll die Überkopf-Anzeige erledigen.

Verkehr wird besser gesteuert

Konkret soll die VBA bei Wolfurt eingerichtet werden. Über den Fahrbahnen sollen zudem Geschwindigkeitsbeschränkungen und Stauwarnungen angezeigt werden, um den Verkehr besser zu steuern. Wie der ORF berichtet, könne die VBA außerdem genutzt werden, um den Verkehr in Richtung Pfändertunnel zu steuern. Sensoren erfassen Verkehrs- und Witterungsdaten und die Anlage reagiert automatisch darauf.

Diese digitale Anzeigen über der Fahrbahn steuert den Verkehr in Echtzeit, zeigt Tempolimits, Überholverbote, Warnungen (Stau, Unfall, Nässe) oder Fahrstreifensperrungen an.