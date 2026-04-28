Dach von Lkw aufgerissen: Crash unter Bahnbrücke in Dornbirn

Ein Lkw ist am Dienstag in Dornbirn mit seinem Dach gegen eine Bahnunterführung geprallt und hat damit Verzögerungen im Bahnverkehr ausgelöst.

Der 27-jährige Lenker wurde laut Polizei zu spät auf die Höhenbeschränkung aufmerksam, bei der Kollision wurde das Dach des Schwerfahrzeugs über mehrere Meter hinweg aufgerissen. Die Schäden an der Brückenkonstruktion, einer Lärmschutzwand und am Anprallschutz fielen gering aus, dennoch wurden beide Gleise vorübergehend gesperrt.