Vorarlberg

Dach von Lkw aufgerissen: Crash unter Bahnbrücke in Dornbirn

Ein 27-Jähriger prallte mit einem Schwerfahrzeug gegen eine Unterführung und löste kurzzeitig eine Sperre der Bahnstrecke aus.
28.04.2026, 17:29

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Ein rotes Feuerwehrfahrzeug mit der Aufschrift "FEUERWEHR" ist zu sehen.

Ein Lkw ist am Dienstag in Dornbirn mit seinem Dach gegen eine Bahnunterführung geprallt und hat damit Verzögerungen im Bahnverkehr ausgelöst. 

Der 27-jährige Lenker wurde laut Polizei zu spät auf die Höhenbeschränkung aufmerksam, bei der Kollision wurde das Dach des Schwerfahrzeugs über mehrere Meter hinweg aufgerissen. Die Schäden an der Brückenkonstruktion, einer Lärmschutzwand und am Anprallschutz fielen gering aus, dennoch wurden beide Gleise vorübergehend gesperrt.

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Der 27-Jährige war gegen 7.30 Uhr auf der Schmelzhütterstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Trotz eines Bremsversuchs gelang es ihm nicht, einen Zusammenstoß mit der Unterführung mit einer Durchfahrtshöhe von 3,35 Metern zu verhindern. Nach der Durchführung von Sicherungs-, Aufräum- und Überprüfungsmaßnahmen wurden die Gleise wieder für den Bahnverkehr freigegeben.

Dornbirn
Agenturen  | 

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