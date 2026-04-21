Tödliche Bootskollision auf Bodensee: Schiffsführer droht Mordprozess

Ein 26-jähriger Schiffsführer hat sich am Dienstag am Landesgericht Feldkirch nach einem tödlichen Bootsunfall auf dem Bodensee unter anderem wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten müssen. Weil der Angeklagte auf seiner Darstellung beharrte, mit seinem Motorboot nicht zu schnell unterwegs und aufmerksam gewesen zu sein, könnte auf ihn möglicherweise nun aber sogar ein Mordprozess zukommen. Die Richterin verkündete ein Unzuständigkeitsurteil, das nicht rechtskräftig ist.

Die folgenschwere Bootskollision ereignete sich am 11. Oktober des Vorjahrs drei Kilometer vor Fußach (Bezirk Bregenz): Bei bestem Herbstwetter mit klarer Sicht prallte das Motorboot des 26-Jährigen laut Gutachten mit hoher Geschwindigkeit gegen das Segelboot eines Ehepaars aus Deutschland.

Die 57-jährige Frau fiel ins Wasser und wurde schwer verletzt. Erste Hilfe- und Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg, die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Ihr Mann hatte sich Momente vor dem Zusammenstoß mit einem Sprung ins Wasser retten können und kam mit Verletzungen davon. Das Mahagoni-Segelboot wurde bei der Kollision zerstört.

Darstellungen gingen weit auseinander

Vor Gericht gingen die Wahrnehmung des 26-Jährigen und die Darstellungen von Staatsanwaltschaft und des Sachverständigen weit auseinander. Der Staatsanwalt und der Experte sprachen von einer Geschwindigkeit von 60 km/h, mit der das mit vier Personen besetzte Boot des 26-Jährigen unterwegs gewesen sein soll. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf dem Bodensee beträgt 40 Stundenkilometer. Zudem habe der Angeklagte den Seeraum nicht beachtet. Der Kapitän des Segelboots gab an, dass er und seine Frau geschrien und auf sich aufmerksam gemacht hätten, das Motorboot sei aber weiter geradeaus auf sie zugefahren. Auf dem Motorboot sei niemand zu sehen gewesen.