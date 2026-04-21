Mopedunfall in Höchst: Schwerer Zusammenstoß beim Überholen
Am Montagabend ereignete sich auf der Landesstraße L19 in Höchst (Bezirk Bregenz) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Moped. Ein 17-jähriger Mopedfahrer wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall geschah am gestrigen Montag gegen 19.10 Uhr, als beide Fahrzeuge in Richtung Gaißau unterwegs waren.
Kollision beim Abbiegemanöver
Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der jugendliche Mopedlenker hinter dem Pkw einer 58-jährigen Frau. Als die Autofahrerin ihre Geschwindigkeit verringerte, um nach links in eine Seitenstraße einzubiegen, soll der 17-Jährige zum Überholen angesetzt haben.
Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Aufprall war so heftig, dass der Mopedfahrer samt seinem Fahrzeug gegen eine angrenzende Gartenmauer geschleudert wurde. Bei beiden Unfallbeteiligten durchgeführte Alkoholtests verliefen negativ.
Verkehrsbehinderungen nach dem Unfall
Während der Erstversorgung des verletzten Jugendlichen durch Sanitäter und einen Notarzt sowie der anschließenden Unfallaufnahme war der betroffene Streckenabschnitt nur einseitig befahrbar. Dies führte zu wechselweisen Anhaltungen und Verkehrsbehinderungen. Die Polizeiinspektion Höchst hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die 58-jährige Pkw-Lenkerin blieb bei dem Unfall unverletzt.
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