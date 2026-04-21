Mopedunfall in Höchst: Schwerer Zusammenstoß beim Überholen

Am Montagabend ereignete sich auf der Landesstraße L19 in Höchst (Bezirk Bregenz) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Moped. Ein 17-jähriger Mopedfahrer wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall geschah am gestrigen Montag gegen 19.10 Uhr, als beide Fahrzeuge in Richtung Gaißau unterwegs waren.

Kollision beim Abbiegemanöver

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der jugendliche Mopedlenker hinter dem Pkw einer 58-jährigen Frau. Als die Autofahrerin ihre Geschwindigkeit verringerte, um nach links in eine Seitenstraße einzubiegen, soll der 17-Jährige zum Überholen angesetzt haben.