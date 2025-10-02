Suizid von Schüler: Familie klagt Vorarlberger Bildungsdirektion

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach dem Suizid ihres 14-jährigen Buben klagen dessen Eltern nun die Vorarlberger Bildungsdirektion bzw. die Republik Österreich als Schulerhalterin. Das berichteten die "Vorarlberger Nachrichten" am Donnerstag. Die Eltern sind demnach überzeugt, dass sich der Ende 2024 gestorbene Gymnasiast aus Verzweiflung über jahrelanges Mobbing das Leben nahm. Sie erstatteten Anzeige, weil die Schule zu wenig dagegen unternommen habe. Diesen Vorwurf wies die Bildungsdirektion zurück.

Die Eltern wollen laut dem Bericht Amtshaftungsansprüche geltend machen und Schadenersatz von der Republik fordern. Leitenden Lehrpersonen werden Pflichtverletzungen vorgeworfen, weil diese auf das Mobbing durch eine Gruppe von Mitschülern nicht entsprechend reagiert hätten, zitierte die Tageszeitung aus dem Schreiben an die Finanzprokuratur. So soll das Kind jahrelang beschimpft und drangsaliert sowie mittels eines demütigenden Videos bloßgestellt worden sein. Öffentlichkeit auf Fall aufmerksam machen Der Betroffene und die Eltern hätten mehrfach Hilfe bei Lehrpersonen und dem Direktor gesucht und interveniert - vergeblich, so der Vorwurf. Die Eltern und die Geschwister sind laut dem Zeitungsbericht wegen seelischer Erkrankungen in Therapie. Man wolle die Öffentlichkeit auf den Fall aufmerksam machen, um zukünftige ähnliche Fälle vermeiden zu helfen, so die Familie.

Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133).

Man habe in Erfahrung bringen können, dass eine Anzeige bei der Finanzprokuratur eingelangt sei, die der Bildungsdirektion aber noch nicht vorliege, bestätigte Sprecherin Elisabeth Mettauer den Fall in einer schriftlichen Stellungnahme. "Der tragische Hintergrund ist uns bekannt, die Schule hat uns im vergangenen Schuljahr unmittelbar nach dem Suizid hinzugezogen", hieß es. Bildungsdirektion bestreitet Vorwürfe Es habe seitens der Bildungsdirektion auch ein Gespräch mit dem Vater stattgefunden, bei dem alle gesetzten Maßnahmen erläutert worden seien. "Diese sind ausführlich dokumentiert und zeigen, dass die Schule ihre Verantwortung in dieser schwierigen Situation wahrgenommen hat und großen Einsatz bei der Begleitung der gesamten Klasse geleistet hat", so die Bildungsdirektion.