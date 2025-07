SPÖ-Politiker mit "Nutte" verglichen: Pensionist wurde verurteilt

Weil er einen Politiker in einem Online-Posting mit einer "Nutte" verglich, ist ein 66-Jähriger am Montag am Landesgericht Feldkirch zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der so beleidigte Politiker, SPÖ-Landesparteivorsitzender Mario Leiter, hatte Privatanklage erhoben, berichteten Vorarlberger Tageszeitungen. Der unbescholtene Pensionist wurde wegen übler Nachrede zu einer Geldstrafe von 7.200 Euro verurteilt, 1.800 davon unbedingt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.