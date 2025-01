Schwere Skikollision und abgestürzter Skifahrer in Vorarlberg

Im Montafon (Bezirk Bludenz) haben sich am Freitag zwei schwere Skiunfälle ereignet. Eine 69-jährige Skifahrerin wurde bei einer Kollision mit einem 17-Jährigen schwer verletzt und erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand . Sie wurde von Zeugen erstversorgt und ins Krankenhaus geflogen . Kurz danach stürzte ein 19-ähriger Skifahrer 40 Meter über felsiges Gelände ab. Er aktivierte seinen Lawinenrucksack , was ihn laut Polizei vor schweren Verletzungen bewahrt haben dürfte.

Die 69-jährige Frau wollte zu Mittag die Skipiste Nr. 3 am Golm zu einem Gasthaus queren. Ein 17-jähriger Skifahrer aus Holland sah sie unterhalb einer Geländekante zu spät und konnte trotz Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. In der Nähe befanden sich zwei Frauen mit medizinischer Ausbildung, die sofort mit der Reanimierung der Skifahrerin begannen. Fast zeitgleich mit der Kollision landete in unmittelbarer Nähe wegen eines anderen Unfalls der Rettungshubschrauber. Er flog die verunglückte Skifahrerin nach der Erstversorgung in das LKH Feldkirch. Der 17-Jährige blieb unverletzt.