64-jähriger Radfahrer nach Beinaheunfall mehrfach geschlagen

Am vergangenen Samstags kam es in Rankweil (Bezirk Feldkirch) zu einer schweren Körperverletzung. Ein 64-jähriger Mann wurde in den frühen Morgenstunden nach einer Auseinandersetzung mit einem unbekannten Radfahrer schwer verletzt. Die Polizei Vorarlberg sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können.

Eskalation nach Beinahe-Zusammenstoß Der Vorfall ereignete sich am 25. Oktober gegen 03:15 Uhr auf der L190 in Rankweil. Der 64-Jährige war mit seinem E-Lastenfahrrad hinter dem OBI-Baumarkt mit Ladetätigkeiten beschäftigt, als ein unbekannter Mann auf einem unbeleuchteten, weißen Herren-E-Mountainbike mit hoher Geschwindigkeit und äußerst knapp an ihm vorbeifuhr. Als der 64-Jährige den Radfahrer daraufhin zur Rede stellen wollte, soll der Unbekannte mehrfach auf ihn eingeschlagen haben. Der mutmaßliche Täter flüchtete anschließend in Richtung Feldkirch, während der 64-Jährige mit schweren Verletzungen zurückblieb.