Bregenz: Bub in Abbruchhaus vier Meter abgestürzt
In Bregenz kam es am 21. Oktober zu einem schweren Unfall.
Ein elf Jahre alter Bub ist am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in einem Abbruchhaus in Bregenz vier Meter tief abgestürzt.
Er dürfte über ein Nebengebäude ins Haus gelangt sein und übersah dort offenbar ein Loch im Fußboden, so die Polizei.
Der Bub wurde von Sanitätern und Notarzt erstversorgt und anschließend von der Feuerwehr aus dem Gebäude geborgen. Dann wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht.
Kommentare