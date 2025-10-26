112 Personen nach Wohnungsbrand in Bregenz evakuiert

Der Brand in der Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in Bregenz hat Sonntagfrüh die vorsorgliche Evakuierung von 112 Personen zur Folge gehabt. Die Betroffenen wurden aus diesem sowie einem angrenzenden Haus ins Freie gebracht, berichtete die Polizei. Sie wurden bei einem nahen Sammelpunkt durch den Katastrophenzug Hard versorgt.

Aufgrund der niedrigen Temperaturen baute man Zelte auf. Der in der Küche ausgebrochene Brand wurde indes rasch gelöscht.