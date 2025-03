Prozess in Vorarlberg: Mann wegen Schüssen auf Gruppe vor Gericht

Wegen Schüssen auf drei Männer vor einem Nachtklub in Lustenau im Jänner 2024 muss sich ein heute 28-Jähriger seit dem Montagvormittag wegen versuchten Mordes vor dem Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg verantworten.

Nach der Abgabe von fünf Schüssen, durch die zwei der Männer schwer verletzt wurden, gelang dem Täter die Flucht. Der Angeklagte wurde etwa einen Monat nach der Schießerei im Zuge einer Zufallskontrolle in Basel verhaftet.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 28. Jänner kurz vor Mitternacht vor der Diskothek "Sender Club" am äußersten Ortsrand von Lustenau. Drei Männer wollten den Nachtklub besuchen, ihnen wurde jedoch der Einlass verwehrt. Als sie sich nach einer längeren Diskussion mit dem Personal zum Parkplatz zurückbegaben und dabei eine Straße überquerten, näherte sich der Täter zu Fuß und schoss gezielt auf die Gruppe.

Er flüchtete in einem SUV. Einer der Männer wurde am Arm, ein anderer am Bein getroffen. Die zwei getroffenen Männer sind tschetschenischer Herkunft, besitzen mittlerweile aber die österreichische bzw. tschechische Staatsbürgerschaft. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert.