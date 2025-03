Bezirk Feldkirch: Fahranfänger bei Fahrstunde unter Drogeneinfluss

Ein Fahrschüler ist am Mittwoch in Vorarlberg unter Drogeneinfluss stehend zu einer Fahrstunde erschienen. Das Fahrschulauto wurde am Nachmittag in Röthis (Bez. Feldkirch) im Rahmen einer polizeilichen Schwerpunktaktion angehalten, bei der nachfolgenden Kontrolle fiel der Mann sowohl bei einem durchgeführten Speichelvortest als auch bei einer ärztlichen Fahrtauglichkeitsuntersuchung durch. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrschüler wird angezeigt, so die Polizei.