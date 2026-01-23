Schüler (19) in Feldkirch wegen Phishing-Betrugs verurteilt

Ein 19-Jähriger ist am Freitag am Landesgericht Feldkirch wegen Beitrags zu einem schweren Phishing-Betrug zu vier Monaten Haft auf Bewährung und 1.200 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Der HTL-Schüler hatte Kriminellen sein Handy und sein Bankkonto zur Verschleierung zur Verfügung gestellt. Eine Pensionistin kam so um rund 136.000 Euro. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der bisher unbescholtene Schüler hatte mit der Aussicht auf Provisionen für Kryptogeschäfte im Frühjahr 2025 dreimal sein Handy, seine Bankkarte und sein Konto an Unbekannte weitergereicht. In Kontakt gekommen war er mit diesen über einen Verwandten, der vom großen Geld schwärmte. In der Folge wurden über das Konto des Angeklagten rund 57.000 Euro nach Luxemburg transferiert. Insgesamt nutzten die Unbekannten acht Konten verschiedener Personen, um den Abfluss des via Phishings erlangten Geldes zu verschleiern. Die Hintermänner sind bisher unbekannt.

Pensionierte Ärztin verlor hohe Summe Im konkreten Fall war eine 74-jährige Ärztin das Opfer. Diese hatte eine SMS mit Link erhalten, die sie aufforderte ihre Konto-Zugangsdaten zu aktualisieren. Beim Besuch der dahinterstehenden Website wurde sie misstrauisch und verließ die Seite. Das reichte den Betrügern aber aus, um sich in einem Anruf bei der Frau als angebliche Sicherheitsmitarbeiter der Hausbank auszugeben. Um verdächtige Kontobewegungen zu stoppen, müsse eine Fernwartungssoftware installiert werden. In der Folge meldete sich das Handy der Frau und bat um Zustimmung zum angeblichen Sperrvorgang, bei dem es sich in Wirklichkeit um Freigaben handelte. 136.000 Euro verschwanden so ins Ausland, lediglich rund 16.000 Euro konnten rücküberwiesen werden.