Mordversuch in Lustenau: 29-Jähriger blitzte mit Beschwerde ab

Das erstinstanzliche Urteil gegen einen 29-Jährigen, der im heurigen März vom Landesgericht Feldkirch wegen versuchten Mordes zu 14 Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden war, ist am Mittwoch vom Oberlandesgericht (OLG) bestätigt worden. Der Beschuldigte hatte im Jänner 2024 in Lustenau vor einem Nachtlokal auf zwei Männer geschossen, die schwer verletzt wurden. Das Urteil ist nun rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch hatte nach dem Urteil in erster Instanz Berufung angemeldet. Auch der Angeklagte meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung gegen die Strafhöhe und die privatrechtlichen Ansprüche an, die den Opfern jeweils in Höhe von 3.060 Euro zugesprochen worden waren. Die Nichtigkeitsbeschwerde war vom Obersten Gerichtshof (OGH) bereits vor der Verhandlung am Oberlandesgericht Innsbruck abgewiesen worden. Mit dem zweitinstanzlichen Urteil und der Bestätigung des Strafrahmens sind nun alle Instanzen ausgeschöpft. Strafhöhe bleibt Es brauche "weder eine Korrektur nach oben noch nach unten", sagte der Vorsitzende des Richtersenats des Oberlandesgerichts nach deren Beratung. Mögliche Milderungsgründe, etwa dass die Tat beim Versuch geblieben war, seien bereits beim Ersturteil im Geschworenenprozess berücksichtigt worden.

Zudem könne von einer etwaigen "Notwehrsituation", wie sie vom Verteidiger bei seinen Ausführungen ins Spiel gebracht worden war, absolut keine Rede sein. Dass eine solche nicht vorliege, habe der OGH bereits eindeutig bestätigt. Auch der Berufung gegen die privatrechtlichen Ansprüche wurde nicht stattgegeben. Verteidiger: Mann schoss "bewusst nach unten" Zuvor hatte der Verteidiger des Mannes außerdem angemerkt, dass es sich für seinen Mandanten um eine "absolute Ausnahmesituation" gehandelt habe. Ebenjener nahm bei der Verhandlung übrigens nicht teil. Sein Mandant "schoss bewusst nach unten", gab er weiters zu bedenken. Das habe dazu geführt, dass keiner der beiden Männer lebensgefährlich verletzt worden sei. Einer der beiden sei ein "führender, gewaltbereiter, stets bewaffneter Tschetschene" gewesen, argumentierte der Verteidiger. Dieser habe seinen Mandanten zum Kampf aufgefordert, versuchte er die Situation des 29-Jährigen zu erklären.

Die Option einer etwaigen Notwehrsituation wies der Oberstaatsanwalt im Anschluss klar zurück. "Er wollte die beiden nicht verletzen, sondern töten", hielt er zudem fest. Auch seien die beiden Männer "schwer verletzt worden". Die Tat sei außerdem nicht "aus Furcht oder ähnlichen Gründen erfolgt". Wenn überhaupt, dann sei die Strafe nicht zu verringern, sondern anzuheben. Schießerei vor Diskothek Die Schießerei, die den 29-jährigen Türken in Haft brachte, hatte sich in der Nacht auf den 28. Jänner 2024 kurz vor Mitternacht vor der Diskothek "Sender Club" am äußersten Ortsrand von Lustenau zugetragen. Der Mann sagte bei der Verhandlung im Mai in Feldkirch aus, seine beiden Opfer tschetschenischer Herkunft seit Jahren gekannt, aber nichts mit ihnen zu tun gehabt zu haben. Allerdings hätten diese einem seiner Freunde wenige Wochen zuvor ein Bein gebrochen.