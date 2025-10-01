Mordprozess in Feldkirch: 26-Jähriger bestreitet Tötung seiner Freundin

Ein 26-Jähriger muss sich ab Donnerstag in einem auf zwei Tage angesetzten Mordprozess vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, seine damals 25 Jahre alte Lebensgefährtin im September 2024 erschlagen und ihre Leiche im Auwald der Bregenzer Ache in Kennelbach (Bezirk Bregenz) abgelegt zu haben. In der Beziehung der beiden soll es immer wieder zu emotionalen Auseinandersetzungen gekommen sein. Der Angeklagte bestreitet die Tötung.