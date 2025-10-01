Mordprozess in Feldkirch: 26-Jähriger bestreitet Tötung seiner Freundin
Ein 26-Jähriger muss sich ab Donnerstag in einem auf zwei Tage angesetzten Mordprozess vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, seine damals 25 Jahre alte Lebensgefährtin im September 2024 erschlagen und ihre Leiche im Auwald der Bregenzer Ache in Kennelbach (Bezirk Bregenz) abgelegt zu haben. In der Beziehung der beiden soll es immer wieder zu emotionalen Auseinandersetzungen gekommen sein. Der Angeklagte bestreitet die Tötung.
Betretungsverbot ausgesprochen
Das mit spanischer Staatsbürgerschaft ausgestattete Paar mit zwei gemeinsamen Kindern lebte seit zwei Jahren in Vorarlberg. Gegen den Mann war wenige Monate vor der Tat ein vorläufiges Betretungs- und Annäherungsverbot für die Wohnung der Frau ausgesprochen worden. In dem Indizienprozess will die Staatsanwaltschaft 19 Zeugen befragen, am zweiten Prozesstag werden das psychiatrische und das gerichtsmedizinische Gutachten zur Sprache kommen. Im Falle eines Schuldspruchs droht dem 26-Jährigen eine langjährige oder lebenslängliche Haftstrafe.
Kommentare