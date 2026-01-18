Mehrere Wintersportler bei Unfällen auf Vorarlbergs Skipisten verletzt

Auf Vorarlbergs Skipisten sind am Sonntag mehrere Wintersportler bei Unfällen v erletzt worden. Hauptschauplatz war das Skigebiet Damüls (Bregenzerwald) , wo ein 21-jähriger Snowboarder ebenso schwere Blessuren erlitt wie eine 17- sowie eine 41-Jährige, berichtete die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Sonntag. Verletzt wurde auch eine Skitourengeherin bei einem Sturz in Bezau im Bregenzerwald.

Von Piste abgekommen

In Damüls ist der 21-jährige Snowboarder am Samstag in den Vormittagsstunden von der Piste abgekommen. In der Folge wurde der junge Mann mit voller Wucht nach vorne auf sein Gesicht geschleudert, überschlug sich mehrmals und blieb bewusstlos liegen. Der Freizeitsportler erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 8" in das LKH Feldkirch geflogen.

Im freien Gelände kollidierten in Damüls indes eine 17- und eine 41-jährige Skifahrerin, beide stürzten. Die Jugendliche brach sich den linken Daumen und zog sich eine Beckenprellung und eine Steißbeinstauchung zu. Sie wurde mittels Skidoo zur Talstation gebracht und ins Krankenhaus transportiert. Die 41-Jährige wurde per Hubschrauber ins LKH Bludenz geflogen. Bei einem weiteren Skifahrer-Zusammenstoß in Damüls verletzte sich eine 61-Jährige, die vom Helikopter in das LKH Feldkirch gebracht wurde.