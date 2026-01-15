75-Jährige bei Frontal-Crash in Vorarlberg getötet

Bei einer Frontalkollision zweier Pkw ist am Mittwoch in Schnepfau (Bregenzerwald) eine 75-jährige Lenkerin getötet worden. Eine 84-Jährige geriet auf der Bregenzerwaldstraße (L200) aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo sie gegen den Wagen der 75-Jährigen krachte.

Der Pkw der 75-Jährigen wurde in einen Graben geschleudert, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die 84-Jährige erlitt schwere Verletzungen, sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr befreite die Seniorinnen aus dem Pkw. Anschließend wurde die 84-jährige Frau mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, informierte die Polizei.